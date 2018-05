Governo, Lombardi (M5s): agghiacciata da parole Mattarella

Roma, 28 mag. - "Quello che è successo ieri è un'offesa, una negazione dell'assetto democratico di questo Paese. Esistono due forze politiche che rappresentano la maggioranza del Paese, che hanno individuato alla luce del sole dei punti programmatici su cui impegnarsi per 5 anni e che, di fronte alla lista dei ministri, si sono visti rispondere dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella: 'no grazie, c'è una persona che per me non è appropriata'. Io sono rimasta agghiacciata, quando ho sentito Mattarella dire 'gli operatori economici e finanziari non sarebbero tranquillizzati dalla nomina di Savona come ministro dell'economia'". Lo afferma Roberta lombardi, capogruppo del M5S in Regione Lazio, a Radio Cusano Campus.