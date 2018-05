Roma, 28 mag. - "Siamo al fianco del Presidente della Repubblica in questo momento delicato per il Paese e per le Istituzioni. Ha esercitato le sue prerogative a difesa della Costituzione e degli italiani. Il Psi voterà la fiducia a Cottarelli, per il bene del Paese". Lo scrive in un tweet il segretario del Psi, Riccardo Nencini.