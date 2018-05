Governo, Anzaldi: vergogna minacce di morte M5s contro Mattarella

Roma, 28 mag. - "La vergogna di minacce e auguri di morte da parte di esponenti e attivisti M5s sui social contro il presidente Mattarella, cui dicono 'dovremmo fargli fare la fine del fratello', deve essere perseguita con durezza dalla Polizia postale. Servono riscontri e risposte immediate". lo scrive su facebook il deputato del Partito democratico Michele Anzaldi.

"Un imbarbarimento - prosegue - che non colpisce soltanto il Capo dello Stato, che ha tenuto tra le braccia il fratello ucciso dalla mafia, ma l'intero Paese. Una macchina del fango targata cinque stelle che oramai da anni ha intossicato la vita politica italiana, contro cui è necessario che ora le autorità preposte intervengano con provvedimenti esemplari. Come fanno esponenti M5s come il presidente della Camera Fico a non prendere le distanze? Come fa Fico a non dire una parola sul pericoloso assalto lanciato da Di Maio contro il Quirinale?".