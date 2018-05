Roma, 28 mag. - "Se gli italiani vogliono scendere in piazza e dire che non la pensano come Mattarella sono liberissimi di farlo, siamo in un Paese democratico. Se si decidesse di fare una grande manifestazione, cosa che per me non sarebbe sbagliata, potrebbe tranquillamente essere una manifestazione pacifica, una passeggiata con le famiglie per dire che siamo in un Paese libero". Lo afferma Giorgia Meloni, leader di Fdi a Massa per la campagna elettorale.