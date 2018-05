Commissione Ue propone di vietare prodotti di plastica monouso-2

Bruxelles, 28 mag. - La direttiva pone poi l'obiettivo per gli Stati membri di raccogliere entro il 2025 il 90% delle bottiglie di plastica monouso per bevande, ad esempio mediante l'introduzione di sistemi di cauzione-deposito, come quelli già esistenti per alcune bottiglie di vetro.

Gli assorbenti igienici, le salviette umidificate e i palloncini dovranno avere un'etichetta chiara e standardizzata che indichi come devono essere smaltiti, il loro impatto negativo sull'ambiente e la presenza di plastica nei prodotti.

Sono previste, infne, misure di sensibilizzazione dei consumatori sull'incidenza negativa della dispersione nell'ambiente dei prodotti e degli attrezzi da pesca in plastica, sui sistemi di riutilizzo disponibili e sulle migliori prassi di gestione dei rifiuti per questi prodotti.

Le proposte della Commissione contengono poi disposizioni separate per quanto riguarda gli attrezzi da pesca, che rappresentano il 27% dei rifiuti rinvenuti sulle spiagge. Verranno introdotti dei regimi di responsabilità del produttore per gli attrezzi da pesca contenenti plastica. I fabbricanti dovranno coprire i costi della raccolta dei rifiuti quando questi articoli sono dismessi e conferiti agli impianti portuali di raccolta, nonché i costi del successivo trasporto e trattamento; dovranno anche coprire i costi delle misure di sensibilizzazione.

Le proposte della Commissione saranno ora esaminate dal Parlamento europeo e dal Consiglio Ue, per essere adottate in via definitiva, auspica la Commissione, prima delle elezioni europee di maggio 2019.