Gelmini: no scontro istituzionale, voto ma anche responsabilità

Roma, 28 mag. - "L`Italia sta vivendo uno dei momenti più difficili degli ultimi anni. Servono nervi saldi per evitare che il conto della crisi politica in atto sia pagato dalle tasche degli italiani. L`orizzonte ora sono le elezioni anticipale, a cui occorre però arrivare con i risparmi dei cittadini in sicurezza, con i conti pubblici in ordine e con una legge elettorale che consenta al Paese di essere governato". Lo scrive su Facebook Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati.

"Occorre, in questa fase, evitare un cruento scontro istituzionale che potrebbe avere pericolose ripercussioni per la futura stabilità della nostra Repubblica - aggiunge -. La richiesta di impeachment nei confronti del presidente Mattarella, come giustamente sottolineato ieri da Berlusconi, è un atto irresponsabile, che non condividiamo. Forza Italia c`è, con il suo senso di responsabilità, ed è pronta a tornare al voto con la stessa coalizione il cui programma è stato premiato dagli italiani lo scorso 4 marzo".