Grillo: italiani avviliti, mercato parla al posto loro

Roma, 28 mag. - "Questa mattina sono uscito e ho visto questa cosa avvilente, le persone non parlano, guardano nel vuoto, come se fossero state sostituite da un alieno come nei film di fantascienza. Perché la gente non parla? Perché è avvilita la gente? Perché c'è qualcuno che parla al posto di milioni di italiani: il mercato. Il mercato oggi è lo pseudonimo del capitalismo più avvilente e di predazione che abbiamo in Italia". Lo afferma, in un video su Facebook, Beppe Grillo.

"Visto che il mercato parla al posto della gente - aggiunge - io ho provato a chiamarlo, ho pensato che avrà un software con una voce con cui parla. L'ho chiamato e mi ha detto che è avvilito, è sotto analisi a Bruxelles, e mi ha detto anche che parla perché questo silenzio non può sopportarlo e allora diventa anche sentimentale a volte, è un po' avvilito anche lui, perché deve sopperire a cose che non gli competerebbero".

"Il mercato mi ha raccontato con somma nostalgia quando era il mercato vero a parlare, quello delle patate, della frutta e della verdura. E allora c'erano le patate euforiche quando il prezzo saliva, le cipolle lacrimavano un po'...", ironizza Grillo.