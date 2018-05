Bernini: non voteremo Cottarelli,urgente ridare parola a italiani

Roma, 28 mag. - "È inevitabile e urgente ridare la parola agli elettori. Gli italiani devono poter tornare al più presto alle urne, sanando con il voto una crisi politica e istituzionale senza precedenti. E' evidente quindi che non voteremo un eventuale governo Cottarelli". Lo scrive su Facebook Anna Maria Bernini, capogruppo di Forza Italia al Senato.

"In queste settimane il presidente Berlusconi e Forza Italia hanno contribuito con responsabilità alla formazione di un governo per il Paese, anche rinunciando a parteciparvi e annunciando una opposizione costruttiva - ricorda Bernini -. Nessuno al pari di noi ha dimostrato, a partire dal 4 marzo, altrettanta abnegazione nell`interesse dell`Italia. Deve riprendere ora il cammino della coalizione di centrodestra, interrotto dall`esito incerto delle politiche ma forte della sua proposta coerente di governo che metterà fine ad anni di esecutivi non scelti dal popolo e cementati solo da interessi e ambizioni di potere. Noi siamo pronti".