Governo: Rete C3dem, solidarieta' e sostegno a Mattarella

Roma, 28 mag. - "Come rete di Associazioni cattolico-democratiche 'Costituzione, Concilio, Cittadinanza' (C3dem) esprimiamo totale e incondizionata solidarietà al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e riteniamo inaccettabili e pericolosi per il nostro sistema democratico i violenti attacchi che in queste ore gli vengono rivolti". Lo afferma, in una nota, Sandro Campanini, Coordinatore "Rete c3dem".

"Nel difendere il proprio ruolo da inopinati diktat e ricatti, mai verificatisi prima d`ora, il Presidente ha difeso non se stesso come singolo, ma l`Istituzione che rappresenta - ha affermato Campanini - il nostro stesso Paese, a rischio di una crisi finanziaria che ne avrebbe minato il bilancio, i risparmi, l`economia e quindi la stessa autonomia. Al Presidente Mattarella - si conclude - vanno il nostro sostegno e la nostra fiducia, consci che ogni sua decisione è improntata solo e soltanto all`unico obiettivo del massimo bene comune per il nostro Paese". L'auspicio è, infine, quello "che le forze politiche che si sono rese responsabili di uno scontro istituzionale senza precedenti riflettano sui loro errori e rinuncino ad assurde campagne di delegittimazione e di odio, che lacerano ancora di più un Paese già profondamente diviso e angosciato, e diano invece un contributo positivo alla gestione di una situazione così difficile e complessa".