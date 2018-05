A Palermo il Papa pranzerà con i poveri e i migranti

Città del Vaticano, 28 mag. - "Papa Francesco condividerà il pranzo con alcuni fratelli poveri e migranti, ospiti della missione Speranza e Carità". Lo ha detto l`arcivescovo di Palermo, mons. Corrado Lorefice, durante l`incontro con il consiglio pastorale, presbiterale e dei consultori dedicato alla visita di Papa Francesco a Palermo, il 15 settembre, nel 25esimo anniversario della morte di don Pino Puglisi. Scandendo le tappe della visita, mons. Lorefice ha indicato come primo momento, quello a Piazza Armerina, dove Francesco si recherà, alle 9, per incontrare i fedeli, in piazza Falcone e Borsellino. Da lì si trasferirà a Palermo, dove celebrerà l`Eucarestia. Poi, il pranzo nella missione fondata dal missionario laico Biagio Conte. Un gesto che - sostiene l`arcivescovo - rivela quanto "Francesco parli con i segni che compie". "In forma privata - annuncia mons. Lorefice - vorrà poi recarsi nei luoghi del martirio di don Puglisi, a Brancaccio. Quindi, andrà nella chiesa dove don Pino ha esercitato il suo ministero sacerdotale, San Gaetano, e nel luogo in cui fu ucciso, in piazza Anita Garibaldi. Lui è perla del presbiterio palermitano. E noi abbiamo il grande onore di annoverarlo nel nostro presbiterio con la sua fulgida testimonianza". A seguire, il Papa incontrerà il clero, i religiosi e i seminaristi palermitani in cattedrale, dove "si fermerà davanti alla tomba di don Pino".