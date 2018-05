Zaia: se Forza Italia vota Cottarelli salta alleanza

Treviso, 28 mag. - "Penso che questa sia la direzione". Così Luca Zaia, presidente della Regione Veneto, alla domanda dei giornalisti se, come ha anticipato Salvini, salterà l'alleanza di centrodestra se Forza Italia darà la fiducia a Cottarelli.

"Noi non cerchiamo la rissa. Ho un ottimo rapporto con i miei compagni di viaggio in Regione, lo ho da anni e voglio confermarlo. Però è pur vero che se le strade si separano davanti ad una vicenda come questa, immagino sia difficile poi tornare a farle riunire", ha sottolineato Zaia.