Simulazione Ist. Cattaneo: con accordo M5s-Lega aumentano... -3

Bologna, 28 mag. - Il cartello formato da M5s e Lega, secondo l'Istituto Cattaneo, uscirebbe fortemente rafforzato da un eventuale voto anticipato, in particolar modo al Senato, dove la maggioranza di governo è attualmente piuttosto risicata. L'alleanza tra Di Maio e Salvini - che oggi può contare alla Camera su 343 parlamentari (55%) e al Senato su 167 (54%) - potrebbe reggersi in entrambe le aule su una maggioranza parlamentare pari ai due terzi dei componenti: 425 seggi a Montecitorio (68,8%) e 209 a Palazzo Madama (67,6%).

Questo risultato - prosegue lo studio del Cattaneo - non sarebbe il prodotto di una diversa distribuzione dei voti e dei seggi nella quota proporzionale del sistema elettorale, ma deriverebbe quasi interamente dal premio "implicito" che la legge elettorale assegna attraverso la sua componente maggioritaria nei collegi uninominali. Infatti, l'unione tra due forze politiche dal consenso politico geograficamente molto concentrato come M5s e Lega permetterebbe di beneficiare dell'incentivo maggioritario insito nel collegio uninominale.

Il 4 marzo questo beneficio non si è osservato perché il dominio elettorale del partito di Salvini al nord e di Di Maio al sud ha finito per neutralizzarsi. Ma se i due partiti formassero un cartello preelettorale e fossero in grado di mantenere compatti i propri elettorati, la legge elettorale gli assegnerebbe un bonus di seggi consistente, pari circa al 15%.