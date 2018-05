Cottarelli, Zaia: c'era già qualche discorso con Quirinale

Treviso, 28 mag. - "Leggendo recenti dichiarazioni di Cottarelli, si capisce che forse qualche discorso con il Quirinale il presidente incaricato lo stava già facendo, prova ne sia che è stato convocato dal Capo dello Stato". Per il governatore del Veneto, Luca Zaia, Lega, lo stop a Conte, quindi a Salvini e a Di Maio, era già stato programmato. Incomprensibile, per il governatore veneto, che si sia detto no al prof. Savona, che può esibire "un curriculum eccezionale".

"Savona - prosegue Zaia - aveva chiarito tutti i punti sull'Europa. Non abbiamo chiesto o preventivato di uscire dall'euro, abbiamo chiesto - sottolinea ancora Zaia - un'Europa più equa e più forte. E penso che chiedere questo non sia la fine del mondo". Poi, rivolto ai giornalisti, a margine di un sopralluogo ANAS a Ponte della Priula (TV), Zaia ha aggiunto: "la verità è che Savona era solo il presupposto per far saltare il banco".