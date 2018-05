Treviso, 28 mag. - "Impeachment? Noi non ci occupiamo di questa partita". Così ha risposto il presidente del Veneto Luca Zaia, a margine di un sopralluogo ANAS a Ponte della Priula (TV).

"Vorrei ricordare - ha detto rivolto ai giornalisti - che l'impeachment è ben regolamentato e noi, comunque, abbiamo fretta di andare a votare, anzi vogliamo andarci subito. Questa, a me, sembra una partita in salita. La verità è che noi oggi sappiamo che chi è andato a votare non conta nulla".