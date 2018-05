Simulazione Ist. Cattaneo: con accordo M5s-Lega aumentano seggi

Bologna, 28 mag. - Se in caso di voto anticipato Movimento 5 stelle e Lega raggiungessero un accordo per formare un'alleanza per andare a governare, per la componente maggioritaria della Legge elettorale attuale aumenterebbero il numero dei seggi e in particolare otterrebbero circa il 90% dei seggi nelle due Camere. Questo risultato consentirebbe di superare il dualismo geografico che si è manifestato nelle ultime elezioni, con un centrodestra a guida leghista dominante nelle regioni centrosettentrionali e il M5s in una situazione di predominio nelle zone centro-meridionali. E' il risultato della simulazione realizzata dall'Istituto Cattaneo di Bologna fatta partendo dagli esiti delle elezioni del 4 marzo, ma prendendo in considerazione alleanze diverse.

Come spiegano dall'Istituto Cattaneo, nei collegi uninominali, sia alla Camera dei deputati che al Senato, in caso di alleanza tra M5s e Lega - ammesso che gli elettori si comportino nelle nuove elezioni come nelle precedenti del 4 marzo - consentirebbe ai due partiti di conquistare all'incirca il 90% dei seggi nelle due camere. Più nello specifico, il cartello gialloverde risulterebbe il più votato in 219 collegi su 232 (94,4%) alla Camera dei deputati e in 104 collegi su 116 (89,7%) al Senato. (segue)