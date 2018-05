Salvini: Pd bocciato da voto al governo grazie a Mattarella

Roma, 28 mag. - "Il Pd, bocciato dagli italiani, torna al governo grazie a Mattarella? Questa non e' democrazia, questo non e' rispetto del voto popolare. E' solo il colpo di coda dei poteri forti che vogliono l'Italia schiava, impaurita e precaria. Le prossime elezioni saranno un plebiscito, Popolo e vita vera contro vecchie caste e Signori dello Spread". Così il segretario della Lega Matteo Salvini in una nota diffusa dopo che il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella ha conferito l'incarico di formare un Governo all'economista Carlo Cottarelli.