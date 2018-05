Piazza della Loggia,Cgil:attenzione contro derive antidemocratiche

Roma, 28 mag. - "Quarantaquattro anni fa una bomba fascista uccise otto persone, otto insegnanti, di cui cinque attivisti della Cgil, e ne ferì altre cento. Un terribile attentato che lasciò un segno profondo nella storia della Repubblica. Oggi come allora non possiamo abbassare la guardia, perché il fascismo non è sconfitto, e la democrazia va difesa". È quanto si legge in una nota della Cgil Nazionale in occasione dell`anniversario della strage di Piazza della Loggia a Brescia.

Per la Cgil "con la sentenza della Corte di Cassazione, arrivata lo scorso giugno e che ha confermato l`ergastolo per Carlo Maria Maggi e Maurizio Tramonte, è stato messo un primo punto fermo, ma chiediamo che vengano individuate tutte le responsabilità che portarono a quella carneficina".

"Nell`esprimere solidarietà e vicinanza ai familiari delle vittime ribadiamo - prosegue la nota - la necessità di continuare a tenere alta l`attenzione contro le derive antidemocratiche, la vigilanza e la denuncia affinché non si verifichino mai più fatti che possano riportare a tempi che dovrebbero essere ormai sepolti. Rilanciamo quindi - conclude la Cgil - il nostro appello `Mai più fascismi` e l`invito a sciogliere immediatamente tutte le organizzazioni fasciste".