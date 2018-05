Roma, 28 mag. - In un quadro di marcata volatilità che persiste sui mercati italiani, successivamente al conferimento a Carlo Cottarelli dell'incarico di formare un nuovo governo e alle sue prime dichiarazioni, la Borsa di Milano lima le perdite al meno 1,48 per cento. Il differenziale Btp-Bund si lima leggermente a 220 punti base, con i rendimenti lordi al 2,59 per cento.