Tesoro, volano i tassi all'asta Btp e Ctz

Roma, 28 mag. - Volano i tassi di interesse all'asta odierna di titoli di Stato. Sul Ctz biennale il rndimento vola allo 0,35%, in crescita di 63 punti base rispetto al precedente collocamento. Forte rialzo dei tassi anche per il Btp decennale indicizzato con un rendimento all'1,28%, 81 punti in più rispetto all'asta precedente. Sostenuta comunque la domanda,. Per il Btp 10 anni assegnati 603 milioni a fronte di 1,34 miliardi richiesti. Per il Ctz assegnato l'importo massimo di 1,75 mentre la domanda ha superato i 3,25 miliardi. Per il Btp 5 anni indicizzato 646 milioni collocati a fronte di 1,77 miliardi richiesti.