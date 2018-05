Elezioni, Sala: non credo possibile unire forze non populiste

Milano , 28 mag. - Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, non ritiene possibile un'aggregaziono tra forze politiche opposte ai cosiddetti populisti in vista del voto anticipato. "Mi pare che le forze cosiddette non populiste facciano già fatica a stare insieme singolarmente, quindi non credo" che troveranno il modo di stare insieme.

"Bisogna prepararsi però. Non è sufficiente andare dicendo `gli altri sono populisti, così e cosà'. Il tema è portare anche una proposta ai cittadini che trovi consenso. Per me è ovvio che pensare di stare fuori dall'Europa è una follia. Ho un po' di anni e ho visto il debito e gli interessi assumere delle dimensioni per cui le famiglie erano messe a rischio. Però rimane il fatto che se uno mettesse teoricamente insieme i voti di Movimento 5 Stelle, Lega e Fratelli d'Italia, e in qualche modo li classificasse come elettori scettici verso l'Europa, sarebbero oltre il 50%. Quindi il tema c'è. Non c'è dubbio" ha aggiunto Sala a margine dell'inaugurazione della nuova sede di Prelios.

Quanto al Pd, ha concluso il pro cittadini no, "vediamo se si riesce a stare insieme in questo stato d'emergenza che c'è. Al momento ho sentito solo Martina e ci stanno riflettendo. Ha ribadito la necessità di rimanere solidi, difendere l'operato di Mattarella. Però credo che ci si stia già preparando alle elezioni, perché chi pensava di formare un governo ha il diritto di chiedere di andare a elezioni. Non è la prima volta che un presidente rifiuta un ministro: in alcuni casi sono situazioni acclarate come Previti, ma chissà quanti altri ci sono stati. E nessuno ha mai portato il braccio di ferro al punto di rottura. Bisogna ricordarsi di questo".