Agroalimentare, Bonaccini: su fondi Ue per la Pac ci... -2

Bologna, 28 mag. - "Abbiamo accelerato sul fronte degli investimenti del Programma regionale di sviluppo rurale - ha proseguito Bonaccini -, con oltre 90 nuovi bandi emanati nel 2017 che hanno fatto salire il totale a quota 170, per uno stanziamento complessivo di quasi 950 milioni di euro di fondi europei a favore delle imprese, oltre l'80% della dotazione finanziaria complessiva del Psr 2014-2020".

Infatti "crediamo fermamente nell'agricoltura come leva di sviluppo e per questo - ha concluso il presidente della Regione Emilia-Romagna - ci batteremo in tutte le sedi competenti per difendere l'attuale livello dei fondi europei destinati alla Pac e le politiche di coesione contro i tagli contenuti nella proposta della Commissione Ue per il prossimo periodo di programmazione, e per riaffermare il ruolo di regioni e territori, fondamentali per un'Europa che sappia davvero guardare alle esigenze e ai bisogni dei cittadini".

