Sala: Cottarelli buon traghettatore, necessario tornare al voto

Milano, 28 mag. - Per il sindaco Milano, Giuseppe Sala, Carlo Cottarelli "può essere la persona giusta" per uscire dalla crisi politica generata dalla mancata formazione del governo Lega-M5s, ma è comunque "necessario" tornare al voto presto. Lo ha detto a margine dell'inaugurazione della nuova sede di Prelios. "È un momento molto molto confuso. Io sto certamente dalla parte di Mattarella. Chiedere l'impeachment perché qualcuno interpreta il suo ruolo, mi sembra una follia. Cottarelli può essere la persona giusta, in questo momento bisogna pensare alla gente, ai singoli cittadini" ha aggiunto il primo cittadino.

"Il tema è che il nostro Paese è così indebitato che non possiamo permetterci alzate di ingegno. Lo dico nell'interesse della gente, non delle banche, della borsa. Questa mi pare che sia la vera riflessione. Anche se qualcuno vuole far passare l'idea che si tuteli il sistema finanziario, ma non è così. Credo che Mattarella sia preoccupato soprattutto per i cittadini. Siamo un paese indebitato ma non è un'entità astratta. Sono le famiglie e le imprese" ha proseguito Sala.

Per il sindaco Cottarelli sarà dunque un traghettatore verso il voto "anche perché se penso che abbia fatto bene Mattarella a fare quello che ha fatto, credo che sia però necessario tornare alle elezioni".