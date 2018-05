Martina: Salvini è un nemico del popolo,voteremo sì a Cottarelli

Roma, 28 mag. - "Ieri è successo un fatto gravissimo. Sono parole inaudite quelle di Salvini e di Di Maio. Ha fatto bene il Presidente della Repubblica a rimanere fedele alla Costituzione e a difendere gli interessi nazionali rispetto all`interessi di partito di queste due forze. Salvini deve spiegare perché deve dire di no all`ipotesi di Giorgetti ministro. Le cose che sono accadute in queste ore dimostrano che è Salvini che è il nemico del popolo. Questa è una situazione delicata. Faccio fatica ad immaginare una legislatura che vada avanti. Ora bisogna dare una mano al presidente Mattarella. Noi del Pd dobbiamo essere pronti ad ogni scenario e lavorare uniti ed aperti. Abbiamo tutte le condizioni per fare bene. Voteremo sì a Cottarelli". Così Maurizio Martina, segretario reggente del Pd, ospite di Gerardo Greco su Rai Radio 1 a Gioco a premier.