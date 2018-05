Di Battista: parto domani per gli Usa ma torno per campagna voto

Roma, 28 mag. - "Ieri sera avrei voluto pubblicare questa foto. L'ha scattata Sahra, la mia compagna, nel salotto di casa. Sono scatoloni e in alto a destra c'e' colui che ci ha rivoluzionato la vita. Questo abbiamo fatto ieri prima che la situazione politica precipitasse: scatoloni su scatoloni. Abbiamo lasciato casa e abbiamo fatto gli zaini. Quello di Andrea, piccolino, ce l'ha regalato Luigi per il suo battesimo. Ogni volta che guardo mio figlio mi viene voglia di lottare e mi viene ancor piu' voglia di dare spazio alla mia libertà'". Lo scrive su Facebook Alessandro Di Battista, pubblicando la foto degli scatoloni pronti prima della partenza per gli Stati Uniti.

"Domani mattina la famiglia Di Battista partirà, il biglietto e' fatto e abbiamo pensato alle prime tappe" "ma tornerò non appena ci dovesse essere bisogno di me. Ieri ho parlato con Luigi e gli ho detto tutto questo - osserva Di Battista -. Vado a lavorare, torno, per intenderci, a fare il lavoro che facevo prima di entrare in Parlamento. Lo voglio fare e lo devo anche fare avendo oltretutto responsabilita' da padre. Difficilmente si votera' prima dell'estate ma non appena ci dovesse essere una data certa tornero' in Italia perche' voglio insegnare a mio figlio ad essere libero ma anche a credere e lottare per le proprie idee".