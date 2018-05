Boccia: «M5s e FdI abbassino toni contro Mattarella. No all'impeachment»

ROMA - «La situazione oggi sul piano politico è drammatica, sono stati superati tutti i limiti. Mi auguro che il M5s e FdI abbassino i toni nei confronti del presidente Mattarella, si può non essere d'accordo e dissentire ma evocare l'impeachment è gravissimo e sbagliato. Salvini dica chiaramente no alla richiesta di impeachment. Il Capo dello Stato ha agito nel perimetro delle sue prerogative costituzionali e chiunque abbia a cuore lo Stato e la credibilità delle istituzioni non può non rispettare le indicazioni del presidente della Repubblica». Così Francesco Boccia, capogruppo PD in commissione speciale alla Camera, in diretta su Radio Cusano Campus.

RAFFORZARE L'INTERA UNIONE - «Il rischio adesso è di trasformare il conflitto politico tra europeisti contro anti europeisti; auspico che la nostra collocazione in Europa non venga mai messa in discussione. Se oggi paghiamo 18 miliardi l'anno in meno di interessi sul debito lo dobbiamo proprio all'architettura europea che ci ha aiutato in questi anni a gestire il nostro debito - osserva Boccia -. Ovviamente ci sono dei vincoli di bilancio contestati anche dal PD, abbiamo detto no al recepimento del fiscal compact come ultimo atto della scorsa legislatura, abbiamo dato il via libera alla nascita del fondo monetario europeo e per farlo, come per rafforzare l'intera Unione, devi essere lì e cambiare in meglio le politiche».