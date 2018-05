Mogherini fiduciosa in Italia, ma ministri Esteri Ue preoccupati

Bruxelles, 28 mag. - Da una parte la fiducia espressa nelle istituzioni italiane dall'Alto Rappresentante dell'Ue per gli Affari Esteri, Federica Mogherini, dall'altra una preoccupazione tangibile, espressa soprattutto dal capo della diplomazia spagnola Alfonso Dastis: sono le reazioni agli ultimi sviluppi della situazione politica in Italia dagli arrivi dei ministri al Consiglio Affari esteri dell'Ue, oggi a Bruxelles.

"Ho piena fiducia, come credo tutti gli italiani, nelle istituzioni italiane, a partire dal presidente della Repubblica, che è il garante della Costituzione, che è una Costituzione fantastica, molto solida", ha detto Mogherini ai giornalisti, aggiungendo di essere "fiduciosa che le istituzioni italiane e il presidente della Repubblica dimostreranno come sempre di servire l'interesse dei cittadini italiani, che coincide con il rafforzamento dell'Unione europea".

L'Alto Rappresentante ha poi sottolineato che "il livello di fiducia che gli italiani hanno nell'Ue è salito negli ultimi giorni, è al 41%: credo - ha osservato - che sia una cosa sulla quale dovremmo tutti riflettere".

Per il ministro degli Esteri spagnolo Alfonso Dastis, invece, "è ovvio che non fa bene" all'Ue l'attuale situazione italiana. "In questa fase in cui eravamo immersi in un processo di riforma dell'Eurozona e di rafforzamento dell'Ue davanti alle minacce populiste e nazionaliste, non contribuisce a rafforzare l'immagine, l'idea e la stabilità dell'Europa".

Il ministo degli Esteri finlandese Timo Soini, riconoscendo che "naturalmente è una questione che riguarda l'Italia, che è un Paese sovrano", ha osservato: "Non sembra molto facile ora formare un governo. Tuttavia temo che, se ci saranno nuove elezioni, potrebbe esserci lo stesso tipo di risultato". Comunque, ha concluso, "sta agli italiani trovare una soluzione".

Il tedesco Michael Roth, da parte sua, ha espresso la speranza "che presto l'Italia abbia abbia un governo stabile ed europeista". Ma, ha aggiunto, la Germania non può certo dare lezioni su questo a Roma: "Noi ci abbiamo messo sei mesi per fare il governo", ha ricordato.