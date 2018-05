Bonaccini: Salvini ha fatto tutto per rompere e tornare al voto

Bologna, 28 mag. - "Ho l'impressione che Salvini abbia fatto di tutto per rompere" quel delicato equilibrio trovato con il Movimento 5 stelle per andare al governo del Paese; con l'obiettivo di "tornare al voto" rafforzato anche dai sondaggi che "lo danno in forte crescita". Lo ha detto il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, commentando a margine di un convegno a Bologna, l'attuale "crisi istituzionale" che "mi preoccupa moltissimo".

"Si è aperta una crisi istituzionale che a mia memoria ha ben pochi se non nessun precedente - ha detto Bonaccini -. Come uomo delle istituzioni prima ancora che uomo di una parte politica questa cosa mi preoccupa moltissimo. Io ho molto apprezzato le parole del presidente Mattarella che si è avvalso dei poteri che la Costituzione e non altri gli ha assegnato". (segue)