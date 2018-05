«L'eurozona rischia di pagare i debiti di Italia e Grecia»

PRAGA - Il premier populista della Repubblica ceca, Andrej Babis, ha rivolto al suo omologo slovacco Petr Pellegrini l'augurio di non dover scontare l'appartenenza alla eurozona «pagando i debiti dell'Italia e della Grecia».

E' avvenuto nel corso di un dibattito pubblico dal titolo «Quale Ue vogliamo», che ha visto confrontarsi i due primi ministri, in occasione della inaugurazione a Brno di una mostra celebrativa per il centenario della nascita della Cecoslovacchia e della indipendenza nazionale.

I due paesi - che si sono separati nel 1993, dando vita a due stati autonomi - sono entrambi membri della Ue, ma mentre la Slovacchia fa parte anche della eurozona, la Repubblica ceca continua a rimanerne fuori, senza neanche aver fissato una data obiettivo per l'ingresso.

Il miliardario ceco Babis, capo del movimento Ano, acronimo in lingua ceca di Iniziativa dei cittadini scontenti, ha ribadito che la Repubblica ceca vuole tenersi la propria moneta nazionale, la corona, e che il tema dell'ingresso in eurozona non è prioritario: «Io sono contento della nostra corona, la nostra economia va bene e se qualcosa dovesse succedere, penso che gli interventi della Banca nazionale ceca sarebbero vantaggiosi».

«Rendiamoci conto che la moneta unica è stata nel caso di Grecia e Italia solo un esperimento. Ecco perché auguro, a voi slovacchi, di non trovarvi costretti a dover pagare i debiti di questi due paesi» ha insistito, rilevando che «senza l'euro la Repubblica ceca ha le banche più in forma d'Europa, che versano ottimi dividendi alle loro proprietà straniere».

Pellegrini ha ribattuto da parte sua che la Slovacchia in eurozona sta bene e che il suo paese non ha mai avuto una disoccupazione così poco elevata. «Anche le nostre banche sono in splendida condizione e assicurano buoni dividendi alle loro proprietà straniere».