Fratoianni: «I diritti valgono come i mercati»

ROMA - «Dico no alle aggressioni scomposte e violente al Presidente Mattarella. E il governo giallo-verde non mi è mai piaciuto. Ma se Salvini al ministero dell'Interno va bene e con Savona all'economia salta tutto qualcosa non va. Per me i diritti non possono valere meno dei mercati #sinistra». Lo scrive su Twitter il segretario nazional di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni di Liberi e Uguali.