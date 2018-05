Borsa Milano peggiora -0,52% e lo spread risale a 206 punti

Roma, 28 mag. - Marcata volatilità sui mercati italiani, con la Borsa di Milano che dopo aver invertito la rotta accentua i nuovi cali al meno 0,52 per cento dell'indice Ftse-Mib, a fronte dei netti rialzi visti in apertura. Nel frattempo secondo la piattaforma Mts lo spread Btp-Bund risale a 206 punti base, dopo che in apertura era calato fino a quota 192. I rendimenti dei Btp sulla scadenza decennale risalgono al 2,48 per cento.

Il tutto mentre è sfumata l'ipotesi della formazione di un governo tra Movimento 5 Stelle e Lega a seguito del rifiuto, da parte del Quirinale, di accettare l'indicazione di un ministro dell'Economia ritenuto avere posizione euroscettiche. Ora l'incarico di guidare l'esecutivo dovrebbe essere conferito all'economista Carlo Cottarelli.

Anche l'euro continua a smorzare i guadagni iniziali e cala a 1,1666 dollari, di nuovi vicino ai minimi da 6 mesi toccati venerdì.