Rotondi: «Mattarella ha sbagliato, ma ora basta cagnara»

ROMA - «A mio avviso Mattarella ha sbagliato.Senza dolo,senza colpa ma ha sbagliato perché ci precipita in un voto anticipato da cui le forze moderate usciranno ridicolizzate nella cornice di uno scontro istituzionale senza precedenti nella storia della Repubblica. Detto questo non giova la cagnara intorno al Quirinale». Lo ha detto Gianfranco Rotondi segretario di Rivoluzione Cristiana.

PARLI SOLO BERLUSCONI - «La posizione più saggia come sempre appartiene al Presidente Berlusconi. Io rappresento un partito federato a Forza Italia che non rinuncia mai alla propria autonomia di giudizio ma ritengo che in questo momento sia opportuno lasciare la parola solo a Berlusconi rispetto a decisioni da cui dipende il futuro della nostra democrazia - conclude Rotondi -. Un sano silenzio intorno al catafalco della legislatura è il contributo più utile che possiamo dare in queste ore».