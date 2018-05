Boeti: «Lega e M5S sono antidemocratici»

TORINO - «Aver aperto uno scontro istituzionale con tanto di richiesta di impeachment è un atto gravissimo che mina la credibilità dell'Italia sulla scena europea e dimostra come Lega e Cinque Stelle siano soggetti politici antidemocratici». Cosi' il presidente del Consiglio regionale del Piemonte, Nino Boeti.

«Coloro che al referendum del 4 dicembre 2016 difendevano senza se e senza ma la Costituzione più bella del mondo ora pretendono di farne carta straccia. Lega e M5S evidentemente non riconoscono gli articoli della Carta che definiscono le prerogative del Capo dello Stato e pretendono di imporre la loro volontà a chi è il difensore ultimo della Costituzione e dell'unità nazionale, nonché il garante degli impegni assunti dal nostro Paese nei trattati internazionali» ha attaccato Boeti.

Quanto al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, secondo Boeti «ha agito responsabilmente come argine a pericolose e destabilizzanti derive antieuropeiste e tutti coloro che davvero amano la Costituzione, la Repubblica e la democrazia non possono non stare dalla sua parte».