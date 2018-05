Salvini: «Subito legge elettorale e voto»

ROMA - «L'unica seria possibilità di andare al volo velocemente, con una legge elettorale che premi chi prende un voto in più, è partire dall'attuale legge elettorale e inserire un premio di maggioranza a chi prende un voto in più. I numeri in Parlamento ci sono perché comunque siamo una Repubblica parlamentare, o così pensavo fino a ieri». Lo ha detto a Radio 24 Matteo Salvini (Lega). «Lega e Cinque Stelle hanno la maggioranza sia alla Camera che al Senato» ha concluso Salvini.