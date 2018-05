Mulè: «Forza Italia non voterà Cottarelli»

ROMA - «Il centrodestra deve essere unito oppure non è centrodestra. L'alleanza del centrodestra è quella che governa diverse regioni. Dove è diviso non è forza di governo ma è forza minoritaria». Lo ha detto Giorgio Mulè, portavoce dei gruppi parlamentari di Forza Italia, ai microfoni di «6 su Radio 1».

COTTARELLI NON AVRÀ I NUMERI - «O il centrodestra marcia compatto alla prossima tornata elettorale - prosegue poi Mulè - oppure non avrà chances di essere centrodestra ma sarà qualcos'altro». Sulla possibilità che Carlo Cottarelli, chiamato al Quirinale nel tentativo di formare un governo tregua, possa raggiungere i numeri per governare, Mulè precisa: «Il parlamento attuale dice in maniera chiarissima che il governo di Cottarelli non avrà mai i numeri per avere la maggioranza in Parlamento. Forza Italia e tutto il centrodestra non darà i voti a un governo tecnico e nemmeno i Cinque Stelle, quindi è un governo che nasce già minoritario».

BERLUSCONI CANDIDATO - Infine, alla domanda su quale potrebbe essere il candidato premier del centrodestra in caso di nuove elezioni, Mulè risponde: «Rimarrà la stessa regola che chi prenderà più voti all'interno della coalizione deciderà il Premier, con la differenza che se Berlusconi deciderà di tornare in campo alle prossime elezioni potrà guidare Forza Italia facendo la differenza rispetto alla vittoria».