Salvini: «C'è problema di Democrazia, dal Colle no a un'idea non a nome»

ROMA - «C'è un problema di democrazia perchè in Italia il popolo è sovrano e non dipende tutto dallo spread e dalle democrazie europee", ""il fatto grave è che Mattarella ha scelto i mercati e le regole europee anziché gli interessi degli italiani». Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini arrivando alla Camera in un breve colloquio con i giornalisti il cui video poi è stato postato sulla sua pagina Facebook.

INCAZZATO NERO - «Il problema non è che mi ha detto no a un nome, ma ha detto no a un'idea» ha aggiunto Salvini all'indirizzo di Mattarella sostenendo di essere «incazzato nero, mi permettete di essere incazzato nero almeno un altro giorno e poi ragionare? A me piace ragionare a mente lucida. Io oggi, se permettete, dovevo essere al Viminale a ragionare su mafia e immigrazione, permette sia incazzato ancora per un po'?» ha concluso.