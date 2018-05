Confedilizia: «Va tutelato anche il risparmio immobiliare»

ROMA - «La protezione del risparmio degli italiani è la (giusta) preoccupazione di molti. Al di là delle valutazioni sull'origine dello spread (spontanea o indotta, a seconda delle convenienze), non si è però registrata particolare sensibilità, dal 2011 ad oggi, per la sua componente immobiliare». Così, su Facebook e su Twitter, il presidente di Confedilizia, Giorgio Spaziani Testa, che unisce al messaggio due grafici dell'Istat che illustrano come i valori delle abitazioni in Italia siano in costante discesa a partire dall'anno di introduzione dell'Imu e come il nostro sia l'unico Paese europeo in cui i prezzi continuano a calare.