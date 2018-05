Fontana: «Lega alleata di Forza Italia? Di sicuro non di chi ci insulta»

ROMA - «Sono momenti delicati per il paese. Riteniamo necessarie le elezioni. E' ancora molto prematuro dire se ci alleeremo con M5s. Su Forza Italia dipende molto da quello che faranno nei prossimi giorni. In particolare ci sono degli esponenti che si sono già messi in fuorigioco. Ce ne sono diversi. Di sicuro i voti della Lega non possono andare a sostenere persone che ci danno degli irresponsabili o che ci insultano». Così Lorenzo Fontana, vicepresidente della Camera (Lega) ai microfoni di Giorgio Zanchini a Radio anch'io (Rai Radio1).