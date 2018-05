Industria, Istat: ad aprile prezzi alla produzione -0,4% su mese

Roma, 28 mag. - Prezzi alla produzione dell'industria in calo ad aprile in Italia: secondo l'Istat hanno segnato un meno 0,4 per cento rispetto al mese precedente. La dinamica di crescita su base annua si è attestata al più 1,3 per cento, inferiore alla media dei primi 4 mesi dell'anno pari al più 1,6 per cento.

Tornando ai dati mensili, sul mercato interno la flessione è stata pari al meno 0,7 per cento. Guardando ai principali raggruppamenti dell'industria nell'ambito del mercato interno, il calo più forte tra marzo e aprile è stato il meno 2 per cento dell'energia. Sui beni di consumo l'istituto di statistica riporta un meno 0,1 per cento mentre sia sui beni strumentali che sui beni intermedi più 0,1 per cento.(Segue)