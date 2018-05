Borsa, Europa in moderato rialzo, Parigi +0,39%, Fracoforte +0,41%

Roma, 28 mag. - Scambi mattutini in prudente rialzo sulle Borse europee, mentre a Milano i guadagni si smorzano al più 0,63 per cento a metà mattina, dopo che alle prime battute l'indice Ftse-Mib si era avvicinato ad un più 2 per cento.

Ovviamente gli operatori guardano agli sviluppi politici nella penisola, dopo che lo sfumare dell'ipotesi di un governo M5s-Lega, con lo scontro sull'indicazione di un ministro dell'Economia ritenuto euroscettico, dovrebbe portare il Quirinale a conferire un incarico all'economista carlo Cottarelli. Parigi si attesta al più 0,39 per cento, Francoforte più 0,41 per cento e Londra al più 0,18 per cento. Anche l'euro attenua i guadagni a 1,1692 dollari.