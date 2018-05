Roma, 28 mag. - Titoli bancari in Forte risalita alla Borsa di Milano. Dopo l'apertura in netto recupero l'indice Ftse-Mib, che ha sfiorato un più 2%, mostra un persistere di volatilità e smorza i guadagni al più 0,69 per cento a mezzora da inizio contrattazioni. A guidare i rialzi il titolo Unicredit con un più 3,64%, seguono Ubi Banca più 2,95%, Banco Bpm più 2,59% e Intesa Sanpaolo più 2,5%. L'unico calo è quello di Saipem meno 0,3%.