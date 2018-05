Le Pen denuncia: «colpo di stato» dell'UE in Italia

PARIGI - Marine Le Pen ha denunciato «un colpo di stato» dell'Unione europea in Italia, dopo che il presidente Sergio Mattarella non ha accettato la lista dei ministri proposta da M5S e Lega e si appresta a dare l'incarico a Carlo Cottarelli.

«L'Unione europea e i mercati finanziari confiscano nuovamente la democrazia. E' quello che accade in Italia, è un colpo di stato, un furto ai danni del popolo italiano da parte di istituzioni illegittime. Di fronte a questa negazione della democrazia, la rabbia dei popoli cresce in tutta Europa!», ha scritto su Twitter la presidente del Front national.

COLPO DI STATO ISTITUZIONALE - «Il signor Mattarella è impegnato in un colpo di stato istituzionale, lui è normalmente il garante delle istituzioni, deve essere al servizio della Costituzione italiana, ma oggi è al servizio dell'Ue e della Commissione europea», ha rincarato la dose il vice di Le Pen, Nicolas Bay su France 2.

«Il M5S e la Lega hanno vinto le elezioni legislative, sono arrivati in qualche settimana a un accordo completo di governo. Hanno la legittimità democratica per operare. Il signor Mattarella cerca di bloccare questo processo - ha aggiunto - Mattarella vuole imporre la sua visione delle cose. E' il presidente italiano, un incarico essenzialmente onorifico e istituzionale, non ha la legittimità per andare contro ciò che gli italiani hanno deciso a suffragio universale diverse settimane fa».