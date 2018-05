Borsa apre in risalita +1,17% e spread in netto calo a 192 punti

Roma, 28 mag. - Si attenuano le pressioni dei mercati sull'Italia in avvio di seduta, dopo che nel corso del fine settimana è sfumata l'ipotesi della formazione di un governo tra Movimento 5 Stelle e Lega a seguito del rifiuto, da parte del Quirinale, di accettare l'indicazione di un ministro dell'Economia ritenuto avere posizione euroscettiche. Alla Borsa di Milano l'indice Ftse-Mib ha segnato un più 1,35 per cento ai primi scambi e successivamente ha accelerato i progressi al più 1,71 per cento.

Nel frattempo il differenziale di rendimento tra Btp decennali e Bund è calato a 192 punti base, 16 in meno rispetto alla chiusura di venerdì. Secondo la piattaforma Mts i tassi retributivi sulla scadenza decennale si sono attenuati al 2,38 per cento. Venerdì scorso i Btp avevano chiuso gli scambi con rendimenti al 2,47 per cento e un differenziale sui Bund salito a 206 punti base. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha poi convocato per la giornata di oggi l'economista Carlo Cottarelli, per ricevere il mandato a formare un governo neutrale.

Intanto anche l'euro risulta in recupero sul mercato dei cambi, a 1,1713 dollari negli scambi mattutini mentre inevitabilmente le vicende politiche in Italia vengono guardate dai mercati globali.

La situazione comunque resta densa di incognite. "L'Italia sprofonda nel caos politico con i populisti che mettono nel mirino il presidente dell repubblica", afferma l'agenzia finanziaria americana Bloomberg nel titolo dell'articolo con cui apre il portale internet nella sua edizione europea. "I leader populisti hanno staccato la spina al loro tentativo di formare un governo - è la lettura della situazione - dopo che il presidente ha respinto la scelta di un ministro dell'economia euroscettico e anti tedesco". Il Financial Times dedica all'Italia un articolo in cui parla di "possibile crisi istituzionale".