Ceccanti: «E' scontro tra democrazia liberale e illiberale»

ROMA - «Sui profili relativi all'articolo 92 della Costituzione intervengono sui quotidiani di oggi, tra gli altri, i costituzionalisti Luciani, Cuocolo e De Siervo, ma qui il conflitto non è solo su un articolo delle Costituzione, utilizzato per evitare un baratro per il sitema Paese: a cosa servirebbe la Costituzione e una firma del Presidente se non per evitare questo? Il diniego di firma non è legato a diverse visioni politiche, ma esattamente al cuore del ruolo della Presidenza della Repubblica». E' quanto scrive il costituzionalista e deputato del Pd Stefano Ceccanti in una nota sul suo sito intitolata «Democrazia liberale o illiberale: questa non è un'esercitazione».

LA SFIDA - «E allora - prosegue Ceccanti - questa non è un'esecitazione, è davvero uno scontro tra democrazia liberale e quel concetto paradossale di democrazia illiberale, in cui la maggioranza politica pro tempore crede di non avere limiti. Lo aveva paventato proprio il Presidente Mattarella il 12 maggio nel suo ricordo di Einaudi. Questa è la sfida - conclude Ceccanti - e proprio perché è così grave cui nessuno può dirsi pilatescamente neutrale».