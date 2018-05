Brunetta a Salvini: «Sei in un mare di guai»

ROMA - «Richieste di impeachment per il Capo dello Stato? Questi ragazzi non sanno quello che dicono, forse hanno preso un colpo di sole. Io sto con Mattarella, che ha esercitato le prerogative previste dalla Costituzione». Lo afferma, intervistato dalla Stampa, l'esponente di Forza Italia Renato Brunetta che dice sì a Carlo Cottarelli «per difendere il risparmio dalla speculazione».

LEGA-M5S IRRESPONSABILI - «Questa situazione drammatica è da imputare per intero all'irresponsabilità di Lega e M5S. Non hanno vinto le elezioni, la maggioranza che hanno cercato di mettere in piedi era illegittima dal punto di vista politico e morale» sottolinea Brunetta secondo il quale «l'indicazione del ministro dell'Economia è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso: una persona stimabile, con idee anche stimolanti, ma divisivo rispetto alla collocazione internazionale dell'Italia».

SALVINI IN UN MARE DI GUAI - Salvini «voleva una prova di forza. Al Quirinale era già pronto il decreto di nomina a ministro dell'Economia per Giancarlo Giorgetti, uno dei big della Lega. Perché rifiutare? Evidentemente lui e Di Maio volevano dare a questo passaggio un significato eversivo rispetto alla nostra collocazione in Europa. E Mattarella ha fatto bene a opporsi», ribadisce Brunetta. Adesso «Salvini è in un mare di guai. Vuole votare? E con chi va alle elezioni? Con noi o col M5S? Ha il dovere di dirlo subito», conclude Brunetta ricordando che Berlusconi «non si lascia mangiare da nessuno. E con lui ricandidato cambia tutto».