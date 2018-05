Spread apre in calo a 192 punti, -16 punti rispetto a venerdì

MILANO - Netta attenuazione delle pressioni sui titoli di Stato dell'Italia in avvio di settimana, con il differenziale di rendimento tra Btp decennali e Bund che cala a 192 punti base, 16 in meno rispetto alla chiusura di venerdì. Secondo la piattaforma Mts i tassi retributivi sulla scadenza decennale si sono attenuati al 2,38 per cento, dopo che nel fine settimana è sfumata l'ipotesi della formazione di un governo M5S-Lega. Venerdì scorso i Btp hanno chiuso gli scambi con rendimenti al 2,47 per cento e un differenziale sui Bund salito a 206 punti base.