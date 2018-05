Cottarelli: «Sorpreso davanti alla chiamata di Mattarella»

ROMA - Carlo Cottarelli è «sorpreso» di fronte alla convocazione al Quirinale e «umile» davanti all'impegno che sarà chiamato a svolgere per uscire dalla crisi politica. E' quanto riferisce La Stampa il quotidiano per cui l'economista stava scrivendo un articolo, che sarebbe dovuto uscire domani, quando gli è giunta la convocazione al Colle per stamani. Dopo la telefonata del presidente, Sergio Mattarella, arrivata alle 21 di ieri nella sua casa di Milano l'economista ha avvisato la moglie e si è subito messo alla ricerca di un biglietto per il primo treno di oggi per Roma.