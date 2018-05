ROMA - Lo spread Btp-Bund scende in area 190 punti. Un recupero di circa 16 punti base rispetto all'avvio delle contrattazioni. Il rendimento del Btp decennale in calo al 2,36% sostenuto dall'andamento positivo delle contrattazioni sul contratto future del decennale italiano scambiato a 132,45, in salita di oltre un punto. E' la prima inversione di tendenza dopo giorni al ribasso con conseguente salita dei tassi di interesse sul debito pubblico.

Scenario opposto per il Bund tedesco sui cui, complice l'evoluzione della crisi politica italiana, sono scattate le vendite. Il future del Bund lascia sul terreno 3/4 di punto e il rendimento del decennale tedesco sale allo 0,455%.