Roma, 28 mag. - Savona sarà candidato alle prossime elezioni? "Non candido le persone senza interpellarle, ho incontrato una persona di 81 anni, ringrazio lui per la serietà come anche il professor Sapelli, come il professor Conte, anche lui catapultato in questo caos si è dimostrato retto e corretto. Devo parlarci ma sicuramente mi è piaciuta la loro rettitudine e la loro messa a disposizione". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini intervistato a Circo Massimo su Radio Capital.