L'euro rimbalza a 1,1713 dollari con sviluppi politici in Italia

Roma, 28 mag. - Euro in recupero sul mercato dei cambi, a 1,1713 dollari negli scambi mattutini in Europa in avvio di settimana, mentre inevitabilmente le vicende politiche in Italia vengono guardate dai mercati globali. Venerdì in chiusura l'euro era calato a nuovi minimi da 6 mesi a questa parte, attorno a 1,1650 dollari. Il recupero della valuta condivisa viene attribuito dal Financial Times e altre testate finanziarie allo sfumare della formazione di un governo M5S-Lega dopo il rifiuto da parte del Quirinale dell'indicazione di un ministro dell'economia euroscettico.