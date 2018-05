Roma, 28 mag. - "Giorgetti? Savona era il meglio non leghista, non grillino, che ci avrebbe garantito grandi risultati in Europa, nessun altro avrebbe avuto lo stesso successo. Giorgetti non avrebbe avuto lo stesso peso in Europa, lo sa lui e lo so io". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini intervistato a Circo Massimo su Radio Capital.